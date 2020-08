Grazie, la macchina della sicurezza ha funzionato

GRAZIE Curtatone) Non era il borgo di Grazie che si è soliti vedere nei giorni della Fiera, un’immagine che ai più affezionati della kermesse ferragostana non ha che potuto creare una stretta al cuore.

Se l’impatto arrivando a Grazie era ben diverso, ciò che invece ha caratterizzato anche questa insolita giornata dell’Assunta è stata la sicurezza del territorio: dalle 5.30 alle 22, infatti, tutti i varchi d’accesso alla frazione sono stati presidiati al fine di non creare assembramenti che potessero mettere in pericolo la salute dei cittadini e dei visitatori (proprio questa volontà aveva, infatti, portato nei mesi scorsi l’amministrazione comunale a cancellare la Fiera). E proprio la gestione ed il controllo delle presenze nel borgo hanno segnato un ottimo risultato. Molti gli agenti presenti sul territorio: ad essere presidiati non solo gli ingressi al paese ma anche la riva del lago. A lavoro, dunque polizia locale, carabinieri, guardia di finanza, volontari e protezione civile. «Affidarci ad una piattaforma digitale per gestire ingressi e uscite da Grazie – spiega il sindaco Carlo Bottani – è stata indubbiamente un’ottima idea. Questo ha permesso di avere il tutto esaurito alle celebrazioni religiose, nel pieno rispetto del distanziamento sociale. Coloro che si sono presentati senza aver effettuato la prenotazione online sono stati invitati a ritornare».

Valentina Gambini