Un’auto ibrida per la polizia locale di Viadana

VIADANA – Importante novità per quanto concerne la polizia locale di Viadana. Infatti il comando della cittadina rivierasca ha a disposizione una autovettura ibrida. Le risorse per l’acquisto del veicolo, costato 29mila euro, provengono da Palazzo Lombardia per la somma di 20mila euro, mentre i rimanenti 9mila sono stati appositamente stanziati dal Comune di Viadana.

L’assessore alla sicurezza Romano Bellini, che già nel precedente mandato seguiva questo ambito, commentando positivamente la notizia ha voluto ringraziare il Pirellone per la compartecipazione, tramite apposito bando, alle spese per l’acquisto del mezzo in dotazione alla polizia locale: «Ringrazio nuovamente Regione Lombardia, che con i suoi bandi, sempre puntuali, permette alle amministrazioni comunali di poter accedere a finanziamenti che in questi momenti sono ossigeno puro per le casse dei comuni». L’esponente dell’amministrazione locale, guidata dal primo cittadino Nicola Cavatorta, ha proseguito descrivendo la “new entry”: «L’autovettura, una Toyota corolla, è la prima macchina ibrida data in uso alla polizia locale di Viadana e sarà utilizzata a bassa velocità per pattugliare i centri abitati. Il motore elettrico in dotazione – ha concluso l’amministratore locale -, entrando in funzione, permette di diminuire le emissioni di CO2».