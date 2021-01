Raccolta differenziata: parte la distribuzione a domicilio dei sacchetti

VIADANA – A partire da 18 gennaio inizierà la distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata da parte di Sesa spa. In questo frangente il gestore del servizio dei rifiuti sarà supportato nelle operazioni di consegna domiciliare dei kit dagli operatori della Cooperativa “L’incontro”, i quali saranno uniti di apposito tesserino di riconoscimento ed elenco utenze. Si partirà dalle frazioni nord (18-29 gennaio), a seguire saranno coperte prima le frazioni di Cogozzo e Cicognara (1-12 febbraio) ed infine dal 15 febbraio al 5 marzo toccherà al capoluogo. Terminate le operazioni di distribuzione nelle singole zone verranno attivate delle postazioni fisse per servire chi non è stato trovato al domicilio.

«Il calendario dei punti fissi di distribuzione – anticipa il vicesindaco Alessandro Cavallari – sarà prossimamente diffuso. Quest’anno sarà un anno particolare vista l’emergenza sanitaria in corso e pertanto si rende necessario il rispetto delle regole di contenimento dell’emergenza Covid-19, sia da parte degli operatori che da parte degli utenti. In particolare nella fase di distribuzione dei kit ogni operatore ed ogni utente dovrà sempre indossare guanti e mascherina; per quest’anno è sospesa la sottoscrizione per ricevuta al fine di evitare contatti e passaggi di biro».