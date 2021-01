Dal Pd prodotti alimentari all’Opera San Vincenzo

PEGOGNAGA Ieri mattina il circolo Pd di Pegognaga ha preparato, in 23 scatoloni, tutti i generi alimentari e i beni di prima necessità che sono stati raccolti con la campagna “Solidarietà in circolo”, promossa dal Partito Democratico nazionale e sostenuta dal circolo Pd di Pegognaga e dai Giovani Democratici. Nel pomeriggio, poi, tutto è stato consegnato a Lea Briani dell’Opera San Vincenzo.

«L’associazione, attiva da anni nel nostro territorio, si occuperà della distribuzione di questi prodotti alle famiglie pegognaghesi in difficoltà – spiega il segretario del circolo Pd laurenziano Marco Carra – Ancora una volta, la comunità di Pegognaga ha saputo dimostrare di avere nella propria anima una profonda cultura della solidarietà. La generosità con la quale numerosi cittadini hanno aderito a questa bella iniziativa è stata commovente. A tutti loro va il nostro sincero ringraziamento così come mi sento di ringraziare i nostri volontari che si sono messi a disposizione di questo nobile progetto».