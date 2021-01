Teatro Tenda: assegnata la progettazione

PEGOGNAGA Il Comune di Pegognaga ha assegnato la progettazione per i lavori di riqualificazione del Teatro Tenda: in questi giorni è arrivata infatti la determina che assegna l’incarico per la progettazione dello studio di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori dei lavori di riqualificazione del teatro tenda comunale in centro polisportivo senza pubblico allo studio dell’ingegner Claudio Vincenzi di Suzzara.

A questo punto i tempi tecnici prevedono una prima fase di trenta giorni giorni (comprensiva del tempo per rilievi) per la redazione della progettazione preliminare a partire dalla comunicazione di aggiudicazione della prestazione; una seconda fase, della durata di 45 giorni, dedicata alla redazone della progettazione definitiva/esecutiva a partire dal specifico atto da parte del Responsabile Unico del Procedimento; e quindi una terza fase che, come prevedibile, seguirà la durata vera e propria del cantiere. Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale aveva comunque precisato la propria intenzione di destinare a spazio polisportivo la struttura del Teatro Tenda, tenendo conto che, ad oggi, la struttura esistente del teatro tenda comunale è difficilmente utilizzabile e sarebbe eccessivamente oneroso l’adeguamento alle normative vigenti in materia di antincendio.