Distrae un’anziana mentre il complice le ruba la borsetta con il bancomat: denunciato un 33enne

PORTO MANTOVANO Pensava di farla franca. Ma non aveva fatto i conti con i Carabinieri della Stazione di Porto Mantovano che, al termine di un’articolata attività investigativa, hanno identificato e denunciato alla Procura della Repubblica di Mantova un cittadino cubano 33enne ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, di furto aggravato e indebito utilizzo di una carta bancomat. Il fatto è avvenuto lo scorso mese di ottobre in un parcheggio esterno ad un supermercato di Porto Mantovano. Il soggetto, agendo assieme ad un complice, fingendo di raccogliere una moneta caduta ad una signora 84enne residente a Castellucchio, che si era recata a fare la spesa, la distraeva, consentendo così al complice di sottrarre la borsa dell’anziana che aveva lasciato all’interno dell’autovettura mentre stava depositando gli acquisti appena fatti.

Nella borsa, oltre ai documenti personali, la signora custodiva preziosamente la sua tessera bancomat, oltre a qualche spicciolo.

I malfattori, utilizzando il bancomat appena “prelevato”, effettuavano alcuni prelievi, per un totale di 500 euro.