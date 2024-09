Donna di 42 anni trovata morta a Viadana: i carabinieri fermano un ragazzino

VIADANA Un 17enne di Viadana è in stato di fermo per la morte di Maria Campai, 42enne rumena il cui cadavere è stato trovato ieri nel giardino di una casa disabitata in via Monteverdi. La donna era scomparsa da giovedì scorso, quando era arrivata da Parma, dove abitava, a Viadana, dove si era fatta accompagnare da un conoscente. A lui e alla sorella avrebbe detto che doveva andare a un colloquio di lavoro, ma da quel che risulta si sarebbe trattato di un appuntamento al buio a casa del 17enne, che aveva conosciuto online. Cosa sia successo è ancora in fase di accertamento; sembra che i due abbiano consumato un rapporto sessuale, quindi il giovane avrebbe ucciso la 42enne. L’avrebbe colpita al capo tramortendola per poi soffocarla. Quindi avrebbe trasportato il cadavere nel giardino dell’abitazione abbandonata. Le indagini proseguono. Gli investigatori dell’Arma dei Carabinieri stanno cercando di capire anche se il 17enne ha fatto tutto da solo o se qualcuno l’ha aiutato.