Dopo il magazine attivato anche il nuovo sito della Pro Loco di Viadana

VIADANA – Dopo la presentazione di Viadana Mood (svoltasi sabato scorso) il magazine targato Pro Loco che rappresenta una vetrina per vivere Viadana a 360°, è ora on line il nuovo sito dell’associazione presieduta da Matteo Rosastri.

Nonostante le iniziative preventivate siano state messe in standby a causa dell’emergenza Covid-19, la Pro Loco procederà a breve a distribuire le varie copie del magazine, progetto nato per raccontare le potenzialità e le possibilità che può offrire Viadana. La pubblicazione potrà essere letta anche on line accedendo al nuovo sito dell’associazione attivo dalla giornata di ieri. È proprio per lanciare questo primo numero che è stato girato un video promozionale diffuso a partire da oggi sui canali social della Pro Loco di Viadana. «Il video è un progetto realizzato e ideato interamente dai volontari – ricordano dall’associazione – ringraziamo per la collaborazione Nicolas Lombardi, Luca Ghidorzi, Sergio Marcheselli, Filippo Resta e Timur Rella per la base musicale».