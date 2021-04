Dopo Pasqua riprendono i lavori a Palazzo Ducale di Revere

REVERE – Lavori che riprenderanno a breve per il palazzo ducale di Revere nel nuovo comune di Borgo Mantovano: subito dopo Pasqua – ci ha spiegato il sindaco Alberto Borsari – la ditta incaricata dovrebbe arrivare per completare i lavori sull’ala degli ex uffici comunali. In questo caso l’intervento non dovrebbe durare più di due mesi; contestualmente a questo cantiere il Comune prevede di inserire una fase di progettazione ulteriore grazie anche ai fondi che sono arrivati dal Ministero degli Interni per 60mila euro: con esso – ha aggiunto il primo cittadino di Borgo Mantovano – si andrà ad agire sui locali di quella che era la sede dei monopoli, e altri spazi che sarebbero stati destinati alla biblioteca.