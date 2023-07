Dosolo dice addio alle strade groviera

DOSOLO Avranno inizio dopo l’estate i lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria dei percorsi stradali comunali di Dosolo e frazioni interamente finanziati con risorse proprie dell’ente. Come confermato dal sindaco Pietro Bortolotti, al momento sono in corso tutte le progettazioni necessarie all’attivazione delle operazioni, anche se le strade ammalorate che saranno oggetto di intervento sono già state individuate dai tecnici incaricati. A tal riguardo, l’opera interamente finanziata con fondi comunali, raggiunge la cifra complessiva di 249mila e 500 euro. «Si tratta di una piano di riqualificazione stradale finanziato con fondi comunali che interesserà non solo i percorsi appartenenti al capoluogo, ma anche le frazioni – illustra il primo cittadino di Dosolo – Tra le vie oggetto di recupero: via Frattini, via Matteotti, via XX Settembre e via Garibaldi nella frazione di Villastrada e via Cerati nel capoluogo». Ugualmente l’amministrazione comunale ha in programma di avviare un intervento di risanamento del valore di 150mila euro, sempre finanziato con risorse appartenenti all’ente, dei marciapiedi e delle pavimentazioni situate in prossimità delle attività economiche del paese e più in particolare in via Cerati. L’opera oltre a favorire la sicurezza di chi si trova a percorrere quei tratti viabilistici, si rende utile alla valorizzazione del centro storico di Dosolo e delle sue frazioni.