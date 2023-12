Agenti di Polizia in pensione, incontro per gli auguri con il questore Roatta

MANTOVA Sabato mattina il Questore Giannina Roatta ha incontrato per i consueti auguri di Natale gli appartenenti all’Associazione Nazionale della Polizia di Stato – Sezione di Mantova – unitamente ai loro familiari. Il Questore, durante l’occasione, ha avuto modo di ringraziare il Presidente dell’Anps Roberto Mambrini e tutti gli associati per il costante supporto e collaborazione dimostrati durante tutto il corso dell’anno, sottolineando quanto i valori di appartenenza e vicinanza all’Amministrazione della Pubblica Sicurezza rimangano invariati anche con il collocamento in quiescenza.