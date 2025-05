Dott. AARON ONGARI: “Vi spiego chi è il Chinesiologo e quanto può essere utile alla vostra salute”

Intervista al dott. Aaron Ongari (chinesiologo clinico, posturologo e personal trainer) che spiega gli argomenti chiave legati al movimento, alla postura e alla performance fisica. Dopo 11 anni all’estero, è tornato in Italia con un grande bagaglio di esperienza in campo medico-sanitario. Vive a San Martino dall’Argine, collabora con enti e visita a Rivalta

SAN MARTINO DALL’ARGINE/RIVALTA SUL MINCIO – Con questa intervista vi presentiamo una realtà poco conosciuta, ma estremamente utile per la salute e il benessere: vi parleremo di Chinesiologia con un professionista di eccezione, il dott. Aaron Ongari, di San Martino dall’Argine. Approfondiremo argomenti chiave legati al movimento, alla postura, alla performance fisica e non solo.

Dottore buongiorno, si presenti ai nostri lettori: chi è e di cosa si occupa? Cos’è la Chinesiologia?

«Sono il dott. Aaron Ongari, mantovano di origine e spagnolo d’adozione. Ho conseguito 4 titoli universitari e oltre 10 diplomi sportivi, specializzandomi in Chinesiologia Clinica. Più precisamente sono un “Chinesiologo”, il professionista di riferimento per il benessere e la salute riconosciuto per legge (decreto legislativo 28 febbraio 2021, num. 36, art.41). La mia Laurea Magistrale LM-67 in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate (con voto 110 e lode) mi abilita alla somministrazione di esercizio fisico terapeutico, preventivo ed adattato alle patologie e alla fascia d’età, aderendo all’iniziativa per la salute scientificamente riconosciuta come Exercise is Medicine®.

Mi occupo di Chinesiologia, che è la scienza del movimento umano “kinesis” in tutte le sue forme, non solo come mezzo di allenamento e performance, ma anche come mezzo di terapia, di recupero lesioni, post-operatorio e per il trattamento di malattie metaboliche non trasmissibili “MCNT” (Scandinavian Journal of Medicine & Science in SportsVolume 25, Issue S3 p. 1-72 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/ 10.1111/sms.12581)

Somministro FKT (Fisio chinesi terapia), ovvero la “terapia del movimento per il corpo”.

Questo approccio si basa sulla rieducazione motoria e posturale, adattata alle caratteristiche individuali ed è fondamentale per il recupero funzionale da infortuni, lesioni, operatorio e dolori muscolo-scheletrici.

Oltre alla Chinesiologia, sono specializzato in analisi posturale e posturologia, individuo e correggo gli squilibri muscolo-scheletrici. Oggi più che mai, problemi posturali e asimmetrie sono causa di dolori e colpiscono tutte le fasce d’età.

Ho una specializzazione in Preparazione atletica e Personal Training, con esperienza nel miglioramento delle prestazioni sportive per neofiti, appassionati e, come fra poco vi spiego, per atleti di altissimo livello. La mia formazione universitaria internazionale è stata il grande valore aggiunto per le competenze acquisite».

Ci ha parlato di 4 titoli universitari e di Spagna: qual’ è stato il suo percorso?

«Ho trascorso 11 anni all’estero per motivi di studio e lavoro, conseguendo due Master Universitari:

• Fisioterapia Sportiva e Riabilitazione Fisica

• Personal Training e Alto Rendimento

A differenza dell’Italia, in Spagna il titolo di Personal Trainer è una specializzazione universitaria, permettendomi di sviluppare competenze avanzate nell’allenamento individuale e di squadra, sia a livello amatoriale che professionale. Ho collaborato con l’Unità del Dolore dell’ospedale di Granada, trattando casi clinici delicati nel recupero post-operatorio (protesi, tumori, scoliosi) e con una Clinica di ginecologia, come esperto di pre e post parto, alterazioni posturali legate alla gravidanza, diastasi e pavimento pelvico. Nel corso della mia carriera ho avuto il privilegio di collaborare con importanti federazioni sportive, tra cui:

• FIPL (Federazione Italiana Powerlifting)

• FIN (Federazione Italiana Nuoto e Salvamento)

• FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo)

• FEDAS (Federazione spagnola attività subacquee)

Attualmente sono preparatore atletico e posturale del Pluricampione del mondo e recordman di Apnea profonda, Davide Carrera, e alleno il dott. Francesco Scoti, 3° classificato al Campionato di Spagna di Apnea».

Complimenti dottore. Ora in Italia, dove visita?

«Dopo oltre un decennio all’estero, da circa un anno sono tornato in Italia. Visito attualmente a Rivalta sul Mincio (Mn), dove ho anche in gestione una piccola palestra. Occupandomi di salute, di benessere e di performance, in concreto di:

• CHINESIOLOGIA applicata nel recupero post-operatorio e nel trattamento delle lesioni.

• ALTERAZIONI POSTURALI E ASIMMETRIE trattando le principali problematiche che colpiscono la popolazione di ogni età: lombalgia, cervicalgia, dolori a ginocchio e spalla.

• DIASTASI E SUOLO PELVICO per la prevenzione e recupero nel pre e post-parto.

• ALLENAMENTO DELLA FORZA per lo sviluppo muscolare, potenziamento per tutte le età.

• ESERCIZIO FISICO ADATTATO ALLA PATOLOGIA in caso di diabete, ipertensione, asma,

protesi, tumori e altre condizioni cliniche.

• LESIONI SPORTIVE per il recupero di infortuni sportivi (schiena, caviglia, spalla), come prevenirli e trattarli.

Qui in zona inoltre mi occupo di preparazione atletica e seguo:

• Rapid Olimpia: come preparatore fisico e responsabile della prevenzione e recupero infortuni per la prima squadra (2ª Categoria) e la Juniores Regionale.

• Volley Piadena: come educatore motorio posturale per le U13-U14 e preparatore atletico per la Seconda Divisione.

• L.Rubes, giovane talento Asolano, che ha partecipato al mondiale di go-kart di quest’anno, in qualità di preparatore posturale e fisico di forza e resistenza».

Per concludere la chiacchierata, vuole aggiungere qualcosa?

«Durante la mia carriera ho avuto la fortuna di apprendere direttamente da grandi professionisti del settore, ricordo:

• Pepe Conde – Preparatore fisico della Nazionale Spagnola di Calcio e del Siviglia.

• Oscar Peña – Ex atleta olimpico di judo.

• Julio Tous – Ex preparatore atletico di Rafael Nadal ed ex della forza per la Juventus.

• Riccardo Rollo – Medaglia d’oro europea in Stacco da Terra

• Carola Garra – Pluri recordwoman di Squat e Panca piana

• Vincenzo Canali – Preparatore posturale di innumerevoli campioni olimpici di ginnastica artistica, acrobatica e di salto con l’asta.

Vorrei ringraziarli, devo molto a loro, professionalmente e umanamente parlando».

«Nella speranza di essere stato di vostro gradimento, vorrei concludere dicendo ai lettori che se ci fossero domande, curiosità, necessità di colloqui o di visite specialistiche, resto disponibile e di contattarmi.

Vi saluto con un mio personale slogan: PRIMA MUOVITI BENE, POI MUOVITI MOLTO.

Dott. Aaron Ongari

Chinesiologo clinico, posturologo e personal trainer

www.iltuochinesiologo.it

Instagram: chinesiotraining_aaronmarco