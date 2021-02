Proprietario al lavoro, ladri in casa: via ori e pc da un’abitazione di Castel d’Ario

CASTEL D’ARIO – L’arrivo della zona gialla con la libera circolazione in tutta la regione ha, in effetti, fatto aumentare i furti in abitazione. L’ultimo in ordine di tempo è stato registrato in un’abitazione di Castel d’Ario ed è avvenuto qualche notte fa. I ladri, si presume che fosse più di uno, si sono introdotti all’interno della casa attraverso una finestra del piano terra. Il proprietario, probabilmente turnista, era fuori perchè al lavoro e tutto fa pensare che i malviventi fossero informati del fatto che non avrebbero trovato intoppi.

Una volta dentro i balordi hanno messo tutte le stanze a soqquadro alla ricerca di qualcosa di prezioso da trafugare.

Alla fine se ne sono andati portandosi via un pc, alcuni oggetti preziosi e del denaro.

Ad accorgersi di quello che era accaduto qualche ora prima, è stato lo stesso padrone di casa al ritorno dal lavoro che ha allertato immediatamente le forze dell’ordine che sono intervenute per i rilievi del caso. Nessuno dei vicini, pare, abbia sentito nulla forse data l’ora tarda. Nel quartiere dove si trova l’abitazione derubata, in effetti, pare che ci siano stati altri furti giorni prima e quindi si potrebbe trattare della stessa banda.