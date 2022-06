Controlli nel week-end: i carabinieri ritirano tre patenti per guida in stato di ebbrezza

MANTOVA Nel corso del fine settimana i militari della Compagnia Carabinieri di Mantova hanno intensificato i controlli su strada al fine di prevenire il fenomeno delle cosiddette “stragi del sabato sera”.

Durante i controlli svolti sulle principali arterie stradali della provincia sono state controllate oltre 400 persone e 300 veicoli. Tre automobilisti, uno italiano e due dell’est Europa, sono stati sorpresi alla guida in stato di ebbrezza dai carabinieri delle Stazioni di San Giorgio Bigarello, Roverbella e Curtatone. In un caso il tasso di alcolemia accertato è stato pari a 2,66 g/l. Per tutti e tre è scattato il ritiro della patente e la denuncia a piede libero.

Stessa sorte per un mantovano pregiudicato che, dopo aver causato un incidente stradale senza feriti, sottoposto agli accertamenti tossicologici, è risultato positivo ai metaboliti dei cannabinoidi.

A finire nei guai infine due tunisini, irregolari sul territorio nazionale, che a seguito di perquisizione personale di iniziativa svolta dalla gazzella del Nucleo Operativo e Radiomobile di Mantova, sono stati trovati con due grammi di cocaina e un frammento di hashish. I due sono stati segnalati alla Prefettura di Mantova.