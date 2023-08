CASTEL D’ARIO Non ce l’ha fatta Giacomo De Nicolo, il 18enne di Castel d’Ario coinvolto in un terribile incidente ieri, poco dopo le 18.30, a Susano di Castel d’Ario, sulla regionale 10. Il giovane si è spento oggi all’ospedale di Brescia, dov’era stato ricoverato in condizioni disperate.