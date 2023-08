Con la moto contro un’auto, gravissimo un 18enne di Castel d’Ario

CASTEL D’ARIO – Terribile incidente ieri, poco dopo le 18.30, a Susano di Castel d’Ario, sulla regionale 10. Una motocicletta KTM 450 “Supermotard” proveniente da Mantova, guidata da G.D., 18enne di Castel d’Ario dove vive insieme alla mamma e al fratello maggiore, per cause ancora al vaglio della Polizia stradale, si è scontrata con una Toyota Auris che viaggiava sull’opposto senso di marcia. La vettura, condotta da una 51enne residente nel Veronese, aveva appena svoltato sulla propria sinistra per entrare nel parcheggio della palestra Level Up, quando è stata centrata sulla parte posteriore della fiancata destra dalla moto. Lo schianto è stato violentissimo, con il malcapitato centauro che razzolava a terra e perdeva conoscenza. I soccorsi scattavano immediatamente. Nel giro di pochi minuti sul posto è arrivata un’automedica e un’ambulanza del Soccorso Azzurro. Una volta preso atto delle gravissime condizioni in cui versava il diciottenne, i sanitari hanno subito allertato l’elisoccorso. Il giovane veniva trasferito all’ospedale civile di Brescia, e al momento di andare in stampa sono ancora frammentare le notizie ufficiali sul suo stato di salute. L’unica cosa data a sapersi è che il giovane avrebbe riportato un trauma toracico e fratture multiple. Gli agenti della Polizia stradale hanno sentito anche alcuni testimoni accorsi sul posto dopo aver sentito il botto. Tra loro vi sarebbero anche un paio di camionisti che a distanza avrebbero scorto il momento dell’impatto tra l’auto e la moto. Sotto shock la conducente dell’auto. Il tratto di regionale 10 è rimasto praticamente chiuso al traffico per oltre due ore, con lunghe colonne formatesi da ambo le parti. Intorno alle 20.40 il carro attrezzi è stato autorizzato a rimuovere i mezzi dalla carreggiata.

Matteo Vincenzi