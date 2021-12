Ecco un nuovo veicolo a disposizione del corpo di Polizia locale

MARMIROLO – A partire dalla settimana in corso il corpo di Polizia locale di Marmirolo può annoverare un nuovo automezzo a propria disposizione. Si tratta di una BMW modello station wagon che, sulla base della Legge 146/2006 art. 9 comma 9, l’autorità giudiziaria ha sequestrato e in seguito affidato gratuitamente al Comune di Marmirolo, che ha provveduto ad allestirlo.

Negli ultimi anni le mansioni e gli interventi affidati alla Polizia locale, in integrazione con le altre forze dell’ordine, sono sempre più numerosi: ecco perché poter disporre di un secondo automezzo sicuro e prestante, che va ad affiancarsi alla Renault Clio già in dotazione agli agenti di Marmirolo, appare ancora più importante.

La Polizia locale di Marmirolo, che dispone di tre agenti, fa parte del Corpo Intercomunale insieme a Roverbella, Goito e all’Unione dei Colli Mantovani (Volta Mantovana e Monzambano).

«Marmirolofa parte di un corpo di polizia intercomunale che opera su un territorio vasto e complesso, sul quale sono presenti anche strade ad alto traffico come la Goitese – afferma il sindaco Paolo Galeotti -. Per questo motivo è necessaria anche una dotazione di mezzi adeguata ai servizi di controllo e di sicurezza».