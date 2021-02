Giovedì arriva in consiglio a Curtatone il tanto atteso piano antenne

CURTATONE Si riunisce giovedì 25 febbraio alle ore 20 il consiglio comunale di Curtatone. Due i punti all’ordine del giorno: dopo la lettura e l’approvazione del verbale della precedente assise, la discussione si sposterà sull’approvazione del regolamento comunale degli impianti per la telefonia mobile e tecnologie assimilabili e sul relativo piano di attuazione. Un tema, questo, che molto ha fatto discutere dopo l’installazione di un’antenna di telefonia nel Comune di Mantova, al confine con la frazione di Eremo.

In osservanza delle norme Covid, non si potrà partecipare all’assise che potrà essere, però seguita in diretta streaming sul sito del Comune. (v.g.)