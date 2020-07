Encomi ai sanitari a Curtatone, Longhi: “Gratifica per i nostri concittadini”

MANTOVA Il Consiglio comunale di Curtatone, attraverso una nota, fa sapere che non dimentica il contributo di alcun professionista impegnato all’ospedale Carlo Poma di Mantova nella lotta contro il Covid-19 e la precisazione a tal riguardo giunge in merito agli interventi pubblicati sulla stampa locale del direttore del reparto Malattie Infettive Salvatore Casari (in foto), che a seguito della consegna di alcuni encomi avvenuta nei giorni scorsi a Curtatone ha sottolineato come il reparto da lui diretto sia stato penalizzato dal mancato riconoscimento. «Abbiamo voluto gratificare nostri illustri concittadini residenti e domiciliati nel territorio di Curtatone che tanto hanno fatto per l’intera comunità – precisa il vicesindaco Federico Longhi -, senza per questo voler togliere merito a tutti gli altri professionisti che si sono spesi in questo periodo per salvare vite umane. Ribadisco il nostro ringraziamento e apprezzamento per tutti i medici, infermieri e operatori sanitari che hanno fronteggiato in prima linea l’emergenza Covid-19 e continuano a farlo».