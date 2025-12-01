Energie alternative, il Pd apre il dibattito in un incontro pubblico

ASOLA – Il circolo di Asola del Partito Democratico ha organizzato per il prossimo giovedì, 4 dicembre, alle ore 20.45 nella sala dell’ex giudice di pace nel municipio locale un incontro pubblico rivolto alla cittadinanza dal titolo “Fotovoltaico a terra, agrivoltaico, biometano… Opportunità o problema?”.

Durante la serata, si parlerà di vari temi di grande attualità nel panorama dell’Alto Mantovano (e non solo) legati alla transizione energetica, alla tutela del paesaggio e al ruolo dell’agricoltura nel passaggio a fonti di energia alternative.

I relatori invitati discuteranno non solo dei vantaggi offerti da questi sistemi di produzione di energia, ma anche dai possibili e presunti svantaggi per il territorio che questi produrrebbero.

Da un lato, verrà evidenziata l’importanza di impianti alimentati, come nel caso del biometano, da reflui zootecnici o residui agricoli dal punto di vista ambientale e dei consumi.

Dall’altro lato, verranno esaminate le criticità generate da simili impianti: dal consumo di suolo coltivabile come nel caso del fotovoltaico a terra, alla tutela del paesaggio, passando per i costi di manutenzione, le conseguenze a livello di salubrità dell’aria e, più in generale, l’impatto di tali infrastrutture e delle loro attività dal punto di vista sociale.

L’obiettivo dell’incontro è analizzare se e come le tecnologie messe a tema rappresentino vere opportunità per i Comuni nella gestione di energia, ambiente e agricoltura, oppure se – senza una corretta pianificazione – rischino di generare conflitti territoriali, speculazioni e danni paesaggistici.

Per l’occasione interverranno nelle vesti di relatori Marco Carra, consigliere regionale Pd e capogruppo commissione per l’agricoltura, Miriam Cominelli, consigliere regionale Pd e capogruppo commissione per l’ambiente, Giuseppe Torchio, capogruppo provincia di Mantova unita, e Fiorenzo Zanella, segretario del circolo Pd di Asola.