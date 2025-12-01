Il Complesso Bandistico Cannetese celebra in chiesa la festa di Santa Cecilia

CANNETO – Come ormai da tradizione da diversi decenni, i componenti del Complesso Bandistico Cannetese hanno celebrato la festa di Santa Cecilia, patrona della musica. Il programma ha visto la santa messa in chiesa parrocchiale, celebrata dal parroco di Canneto nonché presidente della banda don Alfredo Rocca. Si sono uniti alla banda musicale anche il coro parrocchiale Sant’Antonio Abate e il gruppo chitarre dell’oratorio San Giovanni Bosco. La celebrazione religiosa è stata accompagnata dalle note di alcuni motivi sacri e religiosi. La formazione bandistica del paese dei vivai rappresenta per Canneto una vera e propria istituzione culturale vantando, infatti, ormai un’attività di oltre 117 anni essendo stata fondata ufficialmente nel lontano 1905. Anche se l’attività musicale in forma organizzata nel paese in riva all’Oglio veniva praticata, secondo alcune fonti storiche ritrovate di recente nell’archivio comunale, già dalla fine del 1400.