Critiche inutili: “Ho messo al centro i nostri cittadini”

MARCARIA Critiche inutili e strumentali quelle del gruppo di minoranza #Marcaria2016: questo il pensiero del sindaco in merito alla convocazione del consiglio comunale lo stesso giorno – ed a solo un’ora di distanza – da quello aperto indetto a Casalmaggiore per discutere della sanità dell’Oglio Po alla presenza dell’assessore al welfare regionale Giulio Gallera.

«Ho convocato il consiglio – quando ancora non mi era stato sottoposto l’invito per quello di Casalmaggiore», esordisce il primo cittadino Carlo Alberto Malatesta che ribadisce, inoltre, come nel corso dell’assise non ci saranno provvedimenti al voto in cui il Comune di Marcaria potrà partecipare. Quanto alle critiche del capogruppo di minoranza Stefano Simonazzi, il sindaco replica ricordando al collega come fosse stato anche con lui ipotizzato di anticipare il consiglio di Marcaria: una richiesta, a questo punto, caduta nel vuoto cui Malatesta aggiunge una stoccata: «speriamo che la minoranza, già redarguita più volte, non arrivi come al solito in ritardo al consiglio comunale, ma, in ogni caso, salvo imprevisti, una parola di Marcaria non mancherà a Casalmaggiore».

Una scelta, comunque, quella di non spostare la data dell’approvazione del bilancio che Malatesta giustifica con la volontà di mettere al centro i propri cittadini. «É strumentale sostenere che é disinteresse la decisione dell’amministrazione di non unirsi alla cordata dei Comuni che hanno presentato il ricorso per la riapertura del punto nascite dell’ospedale Oglio Po (altro tema in programma giovedì a Casalmaggiore, ndr) la cui decisione, nel caso fosse positiva, inciderà non solo a beneficio dei ricorrenti. I tribunali non decidono in base al numero dei ricorrenti, volendo ne bastava uno solo. L’azione politica si fa negli enti pubblici, evitando però passerelle politiche di chi cerca di apparire in prima linea coccolandosi del numero di foto in cui compare. In Regione uno dei confronti più serrati con l’assessore Gallera sul tema aveva visto Marcaria protagonista».