Fanno esplodere il Bancomat e fuggono con il bottino

GUIDIZZOLO Questa mattina alle 5 in piazza Marconi a Guidizzolo ignoti mediante una carica esplosiva (tecnica della cosiddetta marmotta) facevano esplodere lo sportello bancomat della Banca Popolare di Verona, asportando il denaro contante contenuto all’interno. La deflagrazione ha causato danni nei locali della filiale. Sul posto i Carabinieri della locale stazione unitamente a personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Castiglione delle Stiviere. Al momento non si conosce la somma asportata.