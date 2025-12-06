Calcio 3a Categoria – Arbitro “aggredito”: sospesa Solferino-La Cantera. Oggi il testacoda Correggioli-Buscoldo (14.30)

Mantova La sfida tra Solferino e La Cantera, anticipo della 13esima giornata, è stata sospesa al 45’ sul punteggio di 0-1. La Cantera era passata in vantaggio al 20’ con una gran conclusione di Ferrari da 25 metri. Allo scadere del primo tempo l’occasione del possibile raddoppio: rigore per gli ospiti, ma Antonioli respinge il tiro di Fusari; sulla ribattuta la palla finisce in angolo. Nelle proteste successive arriva la doppia ammonizione a Franceschetti (Solferino). Subito dopo, secondo quanto riportato dal direttore di gara, l’arbitro sarebbe stato aggredito da Manini. E ha deciso di sospendere la partita. La palla passa al giudice sportivo. Oggi si gioca il secondo anticipo tra Correggioli e Buscoldo (ore 14.30), il classico testacoda.