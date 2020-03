“Fiabe a lume di candela” per tornare a stare insieme

CURTATONE – Una fiaba per ritrovare quel senso di condivisione di cui l’emergenza sanitaria ci ha tutti privati: questa la nuova iniziativa promossa dal Comune di Curtatone con Libriamoci e rivoltà ai più piccoli per superare questo difficile momento.

Ogni sera, alle ore 21, uno speciale appuntamento nel mondo della fantasia e della lettura: come? Basterà accedere al canale YouTube “Città di Curtatone”, per poter assistere al suggestivo racconto o la lettura di una fiaba proposto dalle volontarie di Libriamoci. Un’idea che trova le sue radici nell’antica tradizione serale di riunirsi in famiglia per raccontare ed ascoltare le storie: e proprio dalla tradizione saranno tratte le favole narrate ai piccoli dalle volontarie di Libriamoci. L’iniziativa “Fiabe a lume di candela”, come spiegato dal Corte Spagnola, nasce, infatti, in periodo difficile con l’intento di riscoprire la bellezza dell’ascolto condiviso in un momento in cui lo stare insieme è reso sempre più difficile. Come simbolo sarà usata la fiamma viva di una candela, «che riporterà idealmente tutti noi a quei tempi ormai dimenticati, dove la voce e le parole davanti al fuoco cullavano adulti e bambini nel mondo dell’immaginazione».

Valentina Gambini