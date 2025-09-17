Finiti in tempo per le lezioni i lavori alla facciata delle scuole di Guidizzolo

GUDIZZOLO – Sono riprese le lezioni anche nel plesso della scuola secondaria di Guidizzolo interessato dai lavori di riqualificazione energetica. Come spiega il vicesindaco Chiara Cobelli, i lavori non si sono interrotti ma sono stati organizzati in modo tale da poter continuare senza interferire con la didattica: «Ora in opera ci sono due cantieri: quello che riguarda l’efficientamento energetico dell’intero plesso della secondaria, finanziato tramite un bando di Regione Lombardia di un milione di euro, e quello della mensa, per circa 855mila euro di derivazione Pnrr. Siamo in linea con il cronoprogramma – continua – che abbiamo studiato ad hoc vista la sovrapposizione con le attività scolastiche. In estate le ditte si sono occupate della facciata delle scuole, con capotto e sistemazione dei serramenti, in modo da spostare i ponteggi in zone meno invasive. Così non si ostacola l’ingresso degli alunni e l’inizio delle lezioni». Stesso discorso per la mensa: «Si è deciso di partire dalla tettoia che collega la futura mensa alla scuola dell’infanzia e corre lungo il fianco delle elementari per mettere in sicurezza le aree più frequentate. A breve partirà la costruzione della mensa stessa». Un terzo cantiere è stato sospeso temporaneamente, fa sapere la Cobelli: «Vista la variazione della viabilità in via Martiri della Libertà per consentire la discesa sicura dei bambini dagli autobus, abbiamo pensato di non imporre un ulteriore ostacolo al traffico con i lavori alle caditoie e ai dossi. Non si tratta di un intervento complesso, ma richiede uno stop alla viabilità. Li effettueremo in un momento più opportuno». Prosegue infine anche il cantiere al nuovo asilo nido, anch’esso costruito con fondi Pnrr. Il vicesindaco fa il punto sullo stato dei lavori: «Dopo l’assemblaggio delle pareti, nella scorsa settimana sono stati montati i ponteggi e le gru hanno installato la copertura dell’edificio. Una volta posato il tetto, l’intera struttura verrà rivestita in x-lam e poi con l’intonaco. A quel punto si passerà all’impiantistica. Anche qui siamo in linea per concludere i lavori entro giugno 2026».