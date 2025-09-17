Sport e benessere: al via a San Giorgio Bigarello i corsi gratuiti

SAN GIORGIO BIGARELLO – Un corso di difesa personale, la creazione di un Gruppo di Cammino “Insieme” e la Camminata della salute. Sono queste le proposte che il Comune di San Giorgio Bigarello ha inserito in un progetto che promuove l’attività motoria per i propri concittadini. Benessere e socialità attraverso lo sport questo in definitiva l’obiettivo di fondo dello sforzo organizzativo predisposto dall’amministrazione locale. «Crediamo fortemente – ribadiscono il sindaco, Davide Dal Bosco e gli assessorei – nell’importanza dello sport come strumento di benessere e coesione sociale. Queste iniziative rappresentano il nostro impegno concreto per offrire a tutti i cittadini opportunità di movimento, salute e socializzazione, indipendentemente dall’età e dalle possibilità economiche». Con l’inizio del nuovo anno sportivo, la giunta presenta un calendario di attività gratuite e accessibili, pensate per promuovere il benessere psico-fisico e la socialità tra i cittadini di tutte le età.

A partire da oggi, ogni mercoledì dalle 19 alle 20 nella palestra delle Scuole Medie “Don Milani”, prenderà il via il corso di difesa personale. L’iniziativa sarà curata dall’Associazione Dojo Eleonora con istruttori specializzati e supporto psicologico qualificato. Il corso sarà gratuito per tutto il mese di settembre. Dal 22 settembre, invece, ogni lunedì pomeriggio alle 16, il Gruppo Podistico “Rino Mazzola” proporrà sessioni di cammino di gruppo con ritrovo nell’area verde della Foresta Carpaneta di Gazzo. La partecipazione sarà gratuita per coloro che dispongono della tessera della Fiasp mentre per gli altri il costo sarà simbolico di 3 euro. Ogni primo e terzo lunedì del mese, infine, alle ore 9 in Piazza Madre Teresa di Calcutta, si terrà “La Camminata della Salute”, un’attività che combina il cammino con esercizi posturali e di rinforzo muscolare. L’iniziativa è condotta da Andrea Artioli in collaborazione con la Casa della Salute. L’attività è aperta a tutti ma si rivolge in particolare agli over 60 in piena autonomia operativa. È richiesta la presentazione di certificato medico di idoneità alla pratica motoria non agonistica, rilasciabile dal proprio Medico di base. Le attività sono parte di un progetto più ampio dell’amministrazione volto a promuovere stili di vita attivi e salutari sul territorio comunale.