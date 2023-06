Svelati i nomi dei quattro finalisti del Premio Viadana 2023

VIADANA – Svelati gli autori in gara al Premio Viadana 2023: Sonia Aggio con “Magnificat” (Fazi), Ritanna Armeni con “Il secondo piano” (Ponte alle Grazie), Luigi Contu con “I libri si sentono soli” (La Nave di Teseo) e Gabriele Romagnoli con “Sogno bianco” (Rizzoli). Questi gli scrittori selezionati dalla Commissione Scientifica presieduta dall’assessore alla cultura Rossella Bacchi e composta dal presidente onorario Luigi Bedulli, Benedetta Boni, Alessia Lodi Rizzini, Naiche Moreschi, Antonio Aliani, Maria Coppi (che, in quanto rappresentanti della biblioteca seguiranno la parte organizzativa) e – novità di quest’anno – in rappresentanza delle scuole del territorio, dalla professoressa Adalina Gorni.

Durante la presentazione dell’edizione 2023 del Premio è stato espresso un «ringraziamento a Fondazione Ponchiroli per il sostegno all’attività della Giuria Giovani». Sul ruolo sempre più centrale delle scuole l’intervento dell’assessore alla cultura Rossella Bacchi: «Abbiamo rinnovato il regolamento includendo un rappresentante delle scuole del territorio (Istituti Comprensivi o Sanfelice o Ial), ovvero docenti interessati alla sfera letteraria. Anche quest’anno, inoltre, un gruppo di studenti farà parte della giuria giovani e collaborerà tramite il progetto di alternanza scuola-lavoro. La novità è che saranno presenti anche numerosi studenti della Ragioneria, generalmente l’età è quella compresa tra la prima e la terza superiore. Come sempre, si è cercato di offrire alla giuria la possibilità di incontrare autori interessanti e dotati di ottime capacità di scrittura. Le date degli incontri sono tutte concentrate nel mese di settembre e auspico che la manifestazione possa suscitare interesse nella cittadinanza viadanese, ma anche nei territori vicini: la rassegna, sia per la sua storia che per la qualità dei protagonisti, supera i confini comunali e provinciali».

Tutti gli incontri si svolgeranno, come consuetudine, pressso il MuVi: domenica 3 settembre alle 18 Sonia Aggio presenterà il proprio romanzo, mentre venerdì 15 alle 21 tocca a Luigi Contu, e venerdì 22 sarà la volta di Ritanna Armeni. L’ultima presentazione si terrà domenica 24 settembre alle 18 con Gabriele Romagnoli.