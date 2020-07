Calcio 1ª Categoria – Serenissima, torna il “figliol prodigo” Boukaroua

Roncoferraro Dopo l’acquisto di Mirko Boselli dal Curtatone, la Serenissima rinforza ulteriormente l’attacco con il ritorno dal Gonzaga di Kamal Boukaroua, un giocatore che a Roncoferraro aveva fatto benissimo. Certa la conferma, sempre in attacco, di Amadou Ndiaye, che con Boselli ha già fatto coppia nel Marmirolo. Dovrebbe restare anche l’esperto difensore centrale Sebastiano Girelli, ex Mantova, mentre Kadric è ritornato alla Governolese e Bernabeni (cartellino della Castellana) è andato alla Ceresarese. «Siamo a buon punto – afferma il “manager” Michele Baratti – per completare l’organico manca una quota. Puntiamo a far bene nel prossimo campionato, dopo una stagione caratterizzata dagli infortuni, nella quale avremmo comunque potuto andare ai play off».