Il bus di Trenord passa e va. Furiosi i pendolari di Canneto

CANNETO Ormai diversi viaggiatori lo avevano ribattezzato come il “pullman fantasma” perché, pur annunciato ufficialmente, non si era ancora visto da diversi giorni sul piazzale davanti alla stazione ferroviaria. Invece venerdì scorso è apparso, per la soddisfazione dei pendolari.

Parliamo dell’autobus Trenord 5187A in partenza dalla stazione ferroviaria di Cremona alle 14.18 per la stazione di Piadena. «Si tratta – spiega un pendolare cannetese della linea Cremona-Mantova, che fa la spola tra Piadena e la città di Cremona – del pullman che sostituisce, nel periodo estivo, il cosiddetto treno degli studenti. Negli orari ufficiali del periodo estivo entrato in vigore il 15 giugno e nella app di Trenord, era indicato ufficialmente e giovedì scorso io e altri pendolari all’orario previsto per la partenza abbiamo attesto il bus, ma il mezzo non si è visto. Siamo andati anche in biglietteria e ci hanno confermato che il pullman sarebe dovuto arrivare perché indicato negli orari ufficiali di Trenord. Probabilmente si è verificato un cortocircuito nella comunicazione tra la centrale operativa ferroviaria e la ditta appaltatrice del servizio di trasporto. Per fortuna però, probabilmente grazie alle nostre segnalazioni, il pullman venerdì è arrivato e pronto per partire alle 14.18 alla volta della stazione ferroviaria di Piadena».

Paolo Zordan