Fuga di notizie sulla Millenaria. Volano gli stracci in consiglio comunale a Gonzaga

GONZAGA L’ultima seduta del consiglio comunale di Gonzaga ha avuto, ovviamente, tra i suoi temi anche quello della Fiera Millenaria, ed è stata oggetto di un duro confronto tra la capogruppo di maggioranza Antonella Bernardelli e la capogruppo di opposizione Marcella Bertoni. Per altro l’opposizione, diversi giorni dopo il consiglio stesso, ha ribadito che sulla fiera la minoranza ancora non ha avuto informazioni puntuali.

Nel corso della seduta Bernardelli ha rivendicato la scelta di non convocare la Commissione Fiera perché «se convocarla significa fare uscire notizie vuol dire che la commissione stessa non va nella direzione del dare un mano alla Fiera e agli eventi e a essere propositiva. Ho notato un interesse a sapere dati economici, sicuramente importanti, ma che non rientrano nei compiti della commissione. Vista la delicatezza della situazione post dimissioni dell’allora presidente ho ritenuto di non convocare la Commissione per evitare fughe di notizie». «Questa è censura – ha ribattuto Bertoni – Si impedisce alla minoranza che fa parte di questo consiglio di avere notizie che è nostro diritto avere. Il capogruppo di maggioranza non si deve arrogare il diritto di non dare informazioni. Io stessa ho chiesto alla sindaca di darmi, anche in via informale, alcuni dati della Fiera visto che, spesso, uscite sulla stampa con dati fantomatici. Dati che non ci sono mai arrivati e che invece abbiamo diritto di avere per esercitare il nostro ruolo di opposizione». La discussione è stata poi interrotta dal sindaco Elisabetta Galeotti in quanto il tema non faceva parte della discussione in consiglio.