Furti nei parcheggi dei supermarket: presa una banda di sudamericani

SAN GIORGIO BIGARELLO /MARCARIA Lo scorso 28 ottobre, nel parcheggio del supermercato “MD” di San Giorgio Bigarello, “ignoti” asportavano dall’interno di un’autovettura una borsa di una 72enne di Castelbelforte, lasciata momentaneamente incustodita dentro il veicolo mentre la donna caricava la spesa appena effettuata.

Dopo mezz’ora dal primo evento, nel parcheggio del supermercato “In’s” di Campitello di Marcaria, analogo furto: una 82enne del luogo, distratta da un soggetto che le faceva notare delle monete a terra, rimaneva vittima del furto della sua borsa, ad opera di “ignoti”, lasciata momentaneamente nel suo veicolo.

Due episodi distinti, due furti compiuti in comuni diversi ma che i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Viadana sono riusciti ad imputarli…..”alla stessa mano” che, se inizialmente era ignota, ora è diventata nota.

È il caso di dire “mano lesta” quella di 3 soggetti dediti a colpire le loro vittime, nei parcheggi dei supermercati, vittime spesso anziane.

Dall’esame delle telecamere, dall’incrocio di dati e dall’acume investigativo dimostrato, i Carabinieri del Nucleo Operativo di Viadana hanno sommato tra loro e raccolto numerosi indizi di colpevolezza a carico di 3 soggetti: un 23enne peruviano, un 29enne cubano ed un 27enne peruviano, tutti domiciliati a Milano.

La banda è stata così denunciata all’Autorità Giudiziaria poiché ritenuta responsabile, in ipotesi accusatoria, del reato di furto aggravato in concorso.