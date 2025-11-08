Anziano rischia di rimanere senza ossigeno per un black-out. I famigliari chiamano i carabinieri che allertano Enel

BAGNOLO SAN VITO Una insolita telefonata è giunta alla centrale operativa dei Carabinieri di Mantova nel pieno della notte di alcuni giorni fa. Alle 04,40 suona il telefono dei Carabinieri. A chiamare è un cittadino residente nel comune di Bagnolo San Vito, il quale riferisce all’operatore dei Carabinieri che è in atto un black out elettrico. Il problema rappresentato è che il padre del richiedente è ammalato ed è collegato con un apparecchio che gli eroga l’ossigeno. A causa della mancanza di corrente, l’apparecchio in questione gestisce l’emergenza elettrica per circa un’ora, dopo non eroga più l’ossigeno, medicina vitale per il padre. Il figlio, comprensibilmente agitato, chiede aiuto ai Carabinieri. Non sa cosa fare. L’operatore in servizio alla centrale operativa oltre a tranquillizzare il richiedente, si mette immediatamente in contatto con l’Enel, segnalando il guasto. Dopo circa mezz’ora dalla segnalazione, il cittadino di Bagnolo San Vito ricontatta i Carabinieri al fine di avvisarli in quanto è ritornata l’erogazione dell’energia elettrica. Il soggetto, molto più tranquillo, ringrazia sentitamente i Carabinieri per essersi interessati al ripristino dell’energia, elemento fondamentale per far funzionare l’apparecchio che eroga l’ossigeno al padre.