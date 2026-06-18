Furto alla Sagra dello Struzzo di Governolo: sparisce il fondo cassa da 1.200 euro

GOVERNOLO (Roncoferraro) – Amaro risvolto per la Sagra dello Struzzo di Governolo. Nella tarda serata del 16 giugno scorso, un gruppo di ignoti malfattori è riuscito a mettere a segno un furto mirato, sottraendo un borsello che custodiva circa 1.200 euro, l’equivalente del fondo cassa della nota manifestazione locale.

Il colpo a fine serata

I ladri hanno agito sfruttando probabilmente un momento di distrazione durante le concitate fasi di chiusura della serata. Approfittando del movimento dei volontari e del buio, i malviventi sono riusciti ad appropriarsi del borsello con il denaro per poi dileguarsi rapidamente senza lasciare tracce evidenti nell’immediato.

L’intervento dei Carabinieri

Una volta scoperta l’assenza del denaro, è scattato subito l’allarme. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Roncoferraro. I militari dell’Arma hanno eseguito i rilievi di rito nell’area interessata dal furto e hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Al vaglio degli investigatori ci sono ora le testimonianze del personale presente e l’eventuale presenza di sistemi di videosorveglianza della zona, che potrebbero aver ripreso la fuga dei responsabili.