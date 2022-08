Calcio Serie C – Mantova, intesa raggiunta con Ingegneri. Panizzi può partire, Silvestro e Messori rimangono

MANTOVA Il difensore Andrea Ingegneri è sempre più vicino al Mantova. Restano alcuni dettagli da definire, ma l’intesa col ds biancorosso Alessandro Battisti è stata trovata: l’ex capitano del Modena si legherà all’Acm per i prossimi due anni. Su di lui pesava più di un’incognita, non certo legata alle sue qualità, quanto alla sua condizione fisica: Ingegneri, infatti, ha giocato la sua ultima partita un anno fa (19 settembre 2021), poi è stato frenato da un’ernia inguinale, infine è stato messo fuori rosa nel Modena. Ora pare che l’incubo sia finito, o almeno così fanno sapere da viale Te.

L’arrivo di Ingegneri potrebbe portare a una cessione di Panizzi, anche se nessuna trattativa al momento è stata avviata. L’Arzignano si era fatto avanti per Silvestro, ma non se ne farà nulla: a meno di offerte irrinunciabili, il “Gatto” rimarrà a Mantova. Così come Messori, un altro sul quale erano circolate voci di cessione.