Germana Tambara, la pittrice in mostra alla Casa del Mantegna

MANTOVA – Senza anima mi risulta difficile dipingere perché in ogni cosa c’è un’anima” esordisce così Germana Tambara, pittrice espressionista mantovana in esposizione con un’antologica alla Casa del Mantegna dal 14 al 27 agosto 2023. “Tanti anni fa un incontro con un signore cileno mi hanno dato tutto, mi ha fatto iniziare a dipingere i quadri che contenessero un’anima”.

La funzionaria della Provincia di Mantova, Moira Sbravati, che ha introdotto l’artista ha dichiarato che “la forza e la voglia di dire delle cose ci ha spinto a dedicare una mostra a questa grande artista concittadina”.

Tra i dipinti che si possono ammirare nel centro d’arte moderna e contemporanea, a pochi passi da Palazzo Te, si colgono ritratti di persone, animali e paesaggi naturalistici del territorio circostante come in Vita del Parco del Mincio, la Composizione di Foglie di Loto e il coloratissimo Vita nel Canneto. D’effetto poi le opere del filone Esodo dove l’artista coglie con drammaticità espressiva i flussi migratori, svelando una grande aderenza alla realtà, mentre in Madre Dolente fa trasparire tutto il dolore di una genitrice perché “in fondo quando soffriamo siamo tutte Madonne” ha dichiarato Tambara.

Definita dal critico Giorgio Bonaffini “potente artista espressionista le cui opere sono trappole per lo sguardo capaci di creare stupore… tutto il percorso creativo di Germana è costruito sull’idea che l’opera d’arte prima che un “oggetto” sia un luogo e la luce è il linguaggio attraverso cui il luogo si crea”, la pittrice è partita da una frase di Walter Laqueur per tematizzare l’esposizione “I nostri quadri sono i soli e le lune. Niente più Io e Tu, soltanto l’eternità e la nostra strada verso le stelle.” E Germana ha raggiunto le stelle nel cuore di Mantova.

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.casadelmantegna.it.