Gestione nidi, il Comune di San Giorgio Bigarello vince: servizio al via dal 4 settembre

SAN GIORGIO BIGARELLO – L’Amministrazione Comunale di San Giorgio Bigarello comunica, con soddisfazione, che il Tra ha accolto il proprio ricorso revocando la sospensiva relativa all’affidamento del servizio degli asili nido alla Cooperativa Csa, come proposto dalla Cooperativa Dolce.

«Il ricorso ha avuto esito immediato – afferma con piacere il sindaco Beniamino Morselli – valorizzando le motivazioni espresse dall’Ente. Resta comunque confermata l’udienza del 6 settembre 2023 per la trattazione in merito alle tematiche sollevate dal ricorso stesso».

Si ribadisce quindi quanto annunciato a più riprese: l’attivazione del servizio avverrà

regolarmente il 04 settembre 2023. I contatti con le famiglie dei bambini iscritti sono costanti e continuativi, e viene rinnovato l’invito a partecipare all’incontro informativo del 21 agosto alle ore 18:30 presso

l’Auditorium del Centro Culturale. Si conferma che è garantita al personale educativo che ha operato nei nidi nell’anno educativo 2022/23 la possibilità di continuare a svolgere la propria attività professionale presso la nuova Società esercente il servizio- nidi.