Goito: la minoranza chiede attenzione a zona Pedagno. Cancellieri: “Interventi nell’area sportiva”

GOITO – Continua l’azione di pressing nei confronti dell’amministrazione comunale di Goito da parte del consigliere di ProgettiAmo Goito, Mario Cancellieri . Dopo la presentazione nei giorni scorsi di due interpellanze inerenti la sicurezza della rete viaria locale e la posa di colonnine per la ricarica di auto elettriche ora l’attenzione dell’esponente d’opposizione è stata rivolta alla sistemazione degli impianti sportivi del capoluogo. Nello specifico Cancellieri chiama in causa il sindaco e la giunta relativamente alle condizioni in cui versa l’intera zona del quartiere Pedagno nella quale sono presenti lo stadio, i campi da tennis, il palazzetto dello sport ed altro ancora. Andando ancor più nello specifico secondo il consigliere comunale goitese lo stadio i suoi ambienti interni necessitano di un intervento di rimessa a nuovo. «Vista la situazione – precisa l’esponente di ProgettiAmo Goito – ho ritenuto doveroso presentare un’interpellanza con la quale punto a conoscere quali siano gl’interventi che la giunta ha deciso o intende adottare nei prossimi mesi per ripristinare la situazione relativa allo stadio “Massimo Chiaventi” del capoluogo. Dal nostro punto di vista, dopo oltre un decennio dalla sua inaugurazione, opera realizzata con i fondi della Regione Lombardia, e il consistente battente di utilizzo della strutture, merito del pregevole lavoro compiuto dai dirigenti dello Sporting Club, sarebbe necessario mettere mano agli impianti igienici, quelli sanitari, quelli elettrici, quelli del riscaldamento e dell’impianto delle docce e negli spogliatoi». (p.b.)