Goito: va in giro con la jaguar non assicurata: multato 23enne e addio auto

GOITO Quando gli agenti della polizia locale intercomunale, sabato mattina, hanno provato a fermarlo, lui a bordo della propria Jaguar ha fatto finta di nulla e ha proseguito la propria marcia, entrando verso il centro di Goito in contromano. A quel punto gli agenti della polizia locale si sono messi sulle tracce dell’automobile che aveva saltato l’alt: dopo diverse ricerche in centro paese lungo le strade della cittadina dell’Alto Mantovano, gli agenti hanno rintracciato l’automobile e poco dopo il conducente. Si tratta di un ragazzo di 22 anni residente a Porto Mantovano ed è emerso come avesse ignorato l’alt della polizia locale dal momento che il veicolo risultava non assicurato. Alla fine gli agenti hanno proceduto con verbali per assicurazione scaduta, mancato fermo all’alt e guida contromano oltre al sequestro della Jaguar.