Recupero carta da macero, si pensa a un nuovo stabilimento

BELFORTE (Gazzuolo) – Una nota azienda di Belforte, specializzata nel settore del recupero della carta da macero potrebbe presto estendere i propri spazi ad una ulteriore unità, su un terreno situato in via Belvedere nelle vicinanze dell’attuale sede: l’amministrazione di Gazzuolo a tal proposito sta avviando tutte le procedure necessarie volte a condurre una valutazione ambientale, al fine di rilasciare o meno l’autorizzazione utile consentire l’ampliamento dell’area. Ugualmente, come si legge nel verbale di deliberazione di giunta comunale, con l’intento di favorire la verifica richiesta, il Comune, a cui fa capo il sindaco Andrea Minari provvederà all’istituzione di una conferenza di valutazione, costituita dai soggetti e dagli enti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati. Al momento, non resta che attendere il risultato delle verifiche in atto.