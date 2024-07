Grande successo per la “Notte di Mezza Estate”

CANNETO – Grande successo sabato sera con oltre 300 partecipanti per la “Notte di Mezza Estate” organizzata dalla Associazione Pro Loco “La Fonte” guidata dal giovane presidente David Luzzara, con il patrocinio del Comune e in collaborazione con la Parrocchia Sant’Antonio Abate, per trascorrere una giornata all’insegna della spensieratezza e del divertimento.

L’evento ha preso il via già nel primo pomeriggio presso il Centro Sportivo Parrocchiale di viale Brescia con l’apertura della zona ristoro per accontentare ogni palato: aperitivi per la degustazione di originali cocktails e all’interno dello spazio birra la possibilità di assaporare tantissime ricercate birre artigianali per scoprirne le loro particolarità a cura dell’Agribirrificio Statale 343 del cannetese Igor Bottarelli. Street food con lo spazio gestito dai giovani della Pro Loco che hanno preparato alcune prelibatezze e con lo stand del Paninaro. Si è ballato e cantato fino a tarda ora con l’intrattenimento musicale con Dj set a cura di Mirko Vagliani.