La rassegna ArteForte 2024 conquista il pubblico: apprezzata la location

BORGOFORTE (Borgo Virgilio) – Partenza oltre le più rosee aspettative per la rassegna cultural-teatral-musicale ArteForte 2024, organizzata dall’amministrazione comunale e dalla Fondazione Virgilio presso la seducente arena estiva del Forte di Borgoforte. La prima serata, andata in scena sabato sera, ha fatto registrate il tutto esaurito.

Protagonista l’Accademia Teatrale Campogalliani con la commedia dialettale “Na quaterna al lot”. Un classico della risata vernacolare che ha narrato le vicende di Alfredo che, dopo aver ricevuto in sogno da Giuseppe Garibaldi quattro numeri da giocare al lotto, comincia a sperare di cambiare la propria e vita e quella della sua famiglia.

La commedia venne rappresentata dall’Accademia Campogalliani per la prima volta a Mantova al Teatro Sociale il 27 aprile 1965, divenendo poi per quasi trent’anni un cavallo di battaglia della Compagnia e di due suoi mitici attori, quali Luigi Zuccaro e Silvano Palmierini. Si è trattata della riduzione in dialetto mantovano, dello stesso Zuccaro, della commedia brillante “La fortuna si diverte”, scritta nel 1936 dal livornese Athos Setti e tenuta in repertorio per anni da Eduardo De Filippo, di cui Setti era amico e collaboratore. Diversi gli applausi del pubblico, che oltre ad aver apprezzato la commedia è rimasto estasiato dall’anfiteatro naturale.