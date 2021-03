Guarino (Arces): “Il volontariato faccia fronte comune”

VIADANA «Crediamo che anche a livello comunale sia necessario ricercare la collaborazione e il coinvolgimento di tutte le organizzazioni e risorse umane per il bene della comunità»: dal presidente dell’associazione Arces Viadana Odv Giuseppe Guarino un invito a valorizzare la collaborazione sinergica tra tutte le realtà presenti nel mondo del volontariato, in primis per fronteggiare la difficile congiuntura attuale ma non solo.

«Tutte le associazioni pur nelle diversità delle rispettive attività – argomenta – sono sempre attive per gli interventi di assistenza e supporto alla comunità in tutti i periodi, non solo nell’emergenza dell’attuale pandemia. Per questo – prosegue Guarino – sono necessarie anche alla luce del ruolo di utilità sociale che ricoprono. In alcune circostanze si sostituiscono agli stessi enti pubblici, con i volontari che svolgono gratuitamente, non senza sacrifici e dedizione, il loro servizio. A nostro avviso occorre utilizzare l’insieme delle risorse e delle energie espressione del viadanese in modo sinergico, coinvolgendo tutte le forze disponibili del territorio, riprendendo anche proposte ed idee avanzate da varie associazioni, in un coordinamento operativo delle varie attività. Il mondo associazionistico – conclude il presidente Guarino – non ha colore politico e va trattato con pari dignità, questo solo ed esclusivamente per il bene di tutta comunità. Insieme si può fare di pi». (l.c.)