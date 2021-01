Guidizzolo, Mercoledì 27 Gennaio un incontro in streaming sulla famiglia con lo psicologo e psicoterapeuta Damiano Guberti del Centro Famiglie Alto Mantovano

GUIDIZZOLO Si terrà domani, dalle ore 17.30 alle ore 19.30, in diretta streaming la conferenza dello psicologo e psicoterapeuta Damiano Guberti del Centro Famiglie Alto Mantovano, dal titolo “Mai da soli. Dalla co-genitorialità alla famiglia allargata: come trovare accordi educativi con partner, nonni, baby sitter e insegnanti”. L’incontro gratuito si svolgerà online sulla piattaforma Zoom e gli iscritti riceveranno via mail o via whatsapp il link con il quale accedere. Il successivo appuntamento sarà sabato 30 gennaio con l’educatrice ed esperta in letture animate Elisa Cozzolino che terrà, dalle 10 alle 11.30, un incontro gratuito in diretta streaming dedicato ai genitori e ai bambini dai 3 ai 6 anni dal titolo “Letture in famiglia”. Dopo la lettura animata si svolgerà un laboratorio creativo inerente alle letture appena ascoltate. L’obiettivo dell’incontro, basato sul tema della storia narrata, è coinvolgere i bambini in maniera attiva grazie ad un laboratorio che segue la lettura teatralizzata, in cui si prevede l’utilizzo di materiali di cancelleria perché i bambini possano sperimentare e creare, scoprendosi essi stessi piccoli artisti. Le iscrizioni sono da effettuare all’indirizzo email: centrofamigliealtomantovano@csa-coop.it oppure tramite Whatsapp al numero 345-9190483. Il progetto è finanziato con il contributo di Regione Lombardia ed è realizzato in collaborazione con i Consultori Familiari e con i Distretti Socio Sanitari di Asola e Guidizzolo.

Paolo Zordan