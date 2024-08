Guidizzolo: musica, libri e stelle nella magica notte di San Lorenzo

Guidizzolo In una delle notti più magiche in calendario, ancora una volta, i territori dell’Alto Mantovano e delle Colline Moreniche hanno saputo regalare esperienze davvero uniche. Notte di stelle e sotto le stelle, quella del 10 agosto scorso, appena trascorsa e celebrata, come si deve, anche a Guidizzolo. Il paese, infatti, ha ospitato un momento molto interessante e suggestivo, tra parole e musica, nella splendida location di San Lorenzo, occasione, più che gradita, per tenere gli occhi puntati verso il cielo per ammirare le stelle cadenti e non solo. Con l’associazione culturale “L’infinito” e la collaborazione di Comune, Pro loco, centro culturale San Lorenzo e Fondazione Comunità Mantovana, intermezzi tra note e lettura di poesia con la bibliotecaria Lara Lorenzini, il complesso musicale Quarto Blues e la bella e suadente voce di Elena Bonfatti Paini. Al termine della kermesse en-plein-air, dagli oltre 70 presenti, tanti applausi e complimenti ai promotori ed agli organizzatori dell’evento.