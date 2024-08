Monzambano, due morti nel tragico schianto. Il sindaco Cappa: “Frastornati e vicini alle loro famiglie”

Monzambano A farsi portavoce del dolore della comunità di Monzambano è ilsindaco Giorgio Cappa. «È un momento doloroso per la nostra comunità – sono le parole del primo cittadino del paese collinare -: due persone hanno perso la vita e Olivier, molto conosciuto e stimato in paese dove abita ormai da molto tempo, è ricoverato in ospedale in condizioni molto gravi. Siamo frastornati e shockati. Aspettiamo di conoscere con precisione ciò che è successo e cosa abbia provocato un episodio di tale portata. Nel frattempo siamo vicini alle famiglie e ai conoscenti di Trento, Ramos Sanchez e Chirica, nella speranza che Olivier si riprenda al più presto».