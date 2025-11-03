I carabinieri alla Fiera dei Morti di Asola con il “gazebo della legalità”

ASOLA – Ad Asola dal venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre, si è svolta la tradizionale Antica Fiera dei Morti, molto partecipata dalla comunità. Tra i protagonisti anche i Carabinieri di Asola, che hanno allestito un “gazebo della legalità” come punto d’incontro con i cittadini. Durante l’iniziativa sono stati affrontati temi di sicurezza stradale e prevenzione delle truffe agli anziani, con grande interesse soprattutto da parte dei più giovani. Il Sindaco Moreno Romanelli ha ringraziato i militari per il costante impegno a tutela della sicurezza del territorio.