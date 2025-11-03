Incendio in una casa a Ostiglia, carabiniere salva una 85enne intrappolata tra fumo e fiamme

OSTIGLIA – Momenti di paura questa mattina a Ostiglia (Mantova), dove intorno alle 5.30 un incendio è divampato in un’abitazione al primo piano di una palazzina in via Bertioli. Le fiamme, partite dalla cucina, si sono propagate rapidamente, riempiendo l’appartamento di fumo denso e rendendo impossibile ogni via di fuga. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Suzzara, Castelmassa e Mantova, diverse ambulanze e una pattuglia dei Carabinieri di Borgo Mantovano. I primi ad arrivare sono stati i Carabinieri di Borgo Mantovano. Il Maresciallo capo pattuglia, accortosi che all’interno dell’abitazione si trovava un’anziana di 85 anni, ha sfondato la porta d’ingresso e si è precipitato tra fumo e calore. Raggiunta la donna, l’ha avvolta in una coperta e l’ha portata sul terrazzo esterno, unica zona non invasa dalle fiamme. Da lì ha atteso l’arrivo dei soccorsi, mentre il collega rimasto a terra coordinava la centrale operativa e le squadre di emergenza. L’intervento dei Vigili del Fuoco di Mantova, giunti con l’autoscala, è stato decisivo. I soccorritori hanno raggiunto il terrazzo e portato in salvo prima l’anziana e poi il Maresciallo, entrambi intossicati dai fumi. La donna, cardiopatica e in evidente stato di shock, è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Pieve di Coriano, dove è tuttora ricoverata in osservazione. Anche il militare è stato sottoposto a controlli medici per aver inalato fumo durante il salvataggio. Secondo le prime ricostruzioni dei Vigili del Fuoco, l’incendio sarebbe partito da un lumino acceso su una credenza che ha innescato una ciabatta elettrica, generando un corto circuito. Il rogo ha danneggiato pesantemente l’abitazione, dichiarata inagibile. Grazie al tempestivo intervento e al coraggio del Maresciallo, l’incendio non si è trasformato in tragedia. L’episodio ha suscitato grande ammirazione nella comunità locale, che ha espresso riconoscenza all’Arma dei Carabinieri per il gesto eroico.