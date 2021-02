I carotaggi sui muri delle elementari di Asola diventano opere pittoriche

ASOLA – Il Comune guidato dal sindaco Giordano Busi ha ottenuto un contributo di un milione e 200mila euro tramite il bando di Regione Lombardia per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica, per l’intervento di miglioramento e di adeguamento sismico della scuola elementare Mangini. Lo studio di progettazione Pgs Partners Srl di Asola per redigere il progetto di fattibilità tecnico economica relativo all’intervento di miglioramento sismico ha dovuto eseguire una serie di saggi murari sull’edificio, sui soffitti e sui pavimenti. Questi non potevano poi essere ricoperti perché necessari alla seconda fase d’intervento da realizzare nell’anno in corso.

Il servizio scolastico guidato dalla dirigente del comprensivo Luisa Bartoli e il museo civico Bellini hanno quindi collaborato affinché alcuni di questi carotaggi sulle strutture murarie dell’edificio scolastico diventassero, laddove possibile, altro. Sono stati così valorizzati i mattoni a vista e anziché far distogliere lo sguardo da essi, con arte e magia sono stati fatti diventare protagonisti dall’artista Damiana Gatti, integrando il “difetto” in un’opera pittorica che li ha messi in risalto. Una ricca bibliografia preparata dagli insegnanti per l’occasione ha dato la possibilità agli alunni di poter affrontare anche a livello didattico le opere riprodotte.