“I regali comprateli nei negozi del paese”, l’appello del sindaco di Castiglione

CASTIGLIONE – L’amministrazione di Castiglione, anche nell’ambito di un progetto di ampio respiro di sostegno alle realtà commerciali e imprenditoriali della città, lancia una campagna di sostegno e invito a realizzare gli acquisti natalizi nei negozi e nelle strutture commerciali locali.

«In un periodo di grande difficoltà economica per tutte le categorie, occorre avere un’ attenzione al sostegno dei negozianti locali – ha detto il sindaco di Castiglione delle Stiviere, Enrico Volpi – Si tratta di un gesto che rappresenta una forte di sensibilità e vicinanza a tante attività che, anche dopo notevoli investimenti per adeguare locali e modalità di vendita alle stringenti normative Covid, si sono trovate ad affrontare un nuovo e pesantissimo lockdown, che rischia di compromettere definitivamente il futuro di molte di esse .Sarà necessaria l’attenzione di tutti per aiutare anche i commercianti locali ad uscire dalla crisi. Per questo scendiamo in campo anche noi come amministrazione comunale. Manifesti e locandine saranno esposti nei punti di affissione e negli esercizi commerciali della città».

Un invito, quello fatto dalla giunta castiglionese, fatto ai cittadini per i cittadini, visto che si tratta di dare una mano proprio ai commercianti del paese.